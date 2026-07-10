Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 14:40

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии

В Калмыкии госпитализировали мужчину, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчину, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом на трассе в Калмыкии, госпитализировали в нейрохирургическое отделение республиканской больницы, заявили ТАСС в региональном Минздраве. Девять человек, включая двоих детей восьми и 11 лет, направили на амбулаторное лечение.

По результатам обследования один пациент — мужчина 1966 года рождения, состояние которого оценивалось как средней степени тяжести, — госпитализирован в нейрохирургическое отделение, — отметили в министерстве.

Столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошло на федеральной дороге Р-216 в Яшкульском районе. Водитель «Газели» ехал из Краснодара в Астрахань, перевозя овощи. В пути он совершил касательное лобовое столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, в котором находились 20 пассажиров.

Ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве. Автобус после столкновения врезался в рекламный щит. Предварительно, водитель грузовика грубо нарушил ПДД, резко перестроившись и не убедившись в безопасности маневра.

Регионы
Калмыкия
ДТП
пострадавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внук Шарля де Голля рассказал, кто пытается отменить русскую культуру
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.