Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии

Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии В Калмыкии госпитализировали мужчину, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом

Мужчину, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом на трассе в Калмыкии, госпитализировали в нейрохирургическое отделение республиканской больницы, заявили ТАСС в региональном Минздраве. Девять человек, включая двоих детей восьми и 11 лет, направили на амбулаторное лечение.

По результатам обследования один пациент — мужчина 1966 года рождения, состояние которого оценивалось как средней степени тяжести, — госпитализирован в нейрохирургическое отделение, — отметили в министерстве.

Столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля произошло на федеральной дороге Р-216 в Яшкульском районе. Водитель «Газели» ехал из Краснодара в Астрахань, перевозя овощи. В пути он совершил касательное лобовое столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, в котором находились 20 пассажиров.

Ранее сообщалось, что более 20 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве. Автобус после столкновения врезался в рекламный щит. Предварительно, водитель грузовика грубо нарушил ПДД, резко перестроившись и не убедившись в безопасности маневра.