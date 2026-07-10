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10 июля 2026 в 09:10

Число пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» выросло

Число пострадавших в ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве увеличилось до 25

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве увеличилось до 25 человек, сообщили ТАСС оперативные службы. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии. Информация о госпитализированных и характере травм пока не раскрывается.

До этого столичная Госавтоинспекция сообщала о 14 пострадавших в результате аварии, которая произошла утром 10 июля. Автобус после столкновения с «Газелью» врезался в рекламный щит. По предварительной информации, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения, резко перестроившись и не убедившись в безопасности маневра.

Ранее Магдагачинский районный суд Амурской области вынес приговор двум машинистам, признав их виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем ущерб в 99 млн рублей. Фигуранты дела допустили ошибку при вождении соединенных составов, что привело к сходу с рельсов 28 вагонов. Теперь каждому из них следует выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

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