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10 июля 2026 в 08:41

Более 10 человек пострадали в аварии с автобусом и «Газелью»

В Москве 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Москве 14 человек пострадали в аварии с участием автобуса и «Газели», передает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. ДТП случилось у дома № 14 на Нижегородской улице. По предварительным данным, водитель «Газели» допустил грубое нарушение правил дорожного движения, совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом, а после врезался в рекламный щит.

Сегодня около 07:23 на Нижегородской улице у дома 9Гс1 произошло ДТП с участием автобуса маршрута е70. «Газель», грубо нарушив правила движения резким маневром и не убедившись в его безопасности, подрезала автобус, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Александра Чепика. Авария случилась в Конышевском районе, где столкнулись три машины. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого машина столкнулась с Toyota и Chevrolet. Вместе с Чепиком пострадали пять человек, в их числе — 15-летняя девочка. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

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