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09 июля 2026 в 18:57

Пострадавшая в ДТП с машиной заместителя Хинштейна девочка скончалась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девочка, которая пострадала в ДТП с участием первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, скончалась, сообщили в УМВД России по региону. По информации ведомства, ребенок находился в автомобиле Daewoo Nexia, который выехал на полосу встречного движения.

️В настоящее время стало известно, что несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia скончалась, — сказано в сообщении.

В Конышевском районе Курской области произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого машина столкнулась с Toyota и Chevrolet.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с машиной первого заместителя губернатора Курской области. В числе пострадавших также оказалась 15-летняя девочка. Раненых доставили в медицинское учреждение.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП в этом же Конышевском районе. Чепик же временно исполнял обязанности губернатора.

Регионы
Курская область
ДТП
Александр Хинштейн
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