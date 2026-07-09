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09 июля 2026 в 16:36

Стало известно об аварии с участием заместителя Хинштейна

SHOT: заместитель Хинштейна Чепик попал в ДТП во время рабочей поездки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Telegram-канал SHOT сообщил, что заместитель губернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП во время рабочей поездки в Конышевский район. Канал отмечает, что, несмотря на аварию, председатель правительства региона посетил районную больницу, Дом культуры и библиотеку.

Чепик временно исполнял обязанности губернатора в период лечения главы региона Александра Хинштейна, который попал в ДТП в январе 2026 года. С 2017 года замгубернатора занимал должность премьера Карелии.

Ранее Хинштейн заявил, что его прооперировали в Курской областной клинической больнице. Он рассказал, что в результате аварии получил перелом бедренной кости. Со слов губернатора, он планировал работать в Конышевском районе, однако по пути туда машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

До этого мужчина погиб в Иловлинском районе Волгоградской области на 917-м километре трассы Москва — Волгоград. По версии МВД, пешеход вышел с обочины на проезжую часть, где его задело зеркалом проезжавшей фуры. От полученных травм мужчина скончался на месте, его личность пока не установлена.

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