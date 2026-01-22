Хинштейн рассказал о серьезной травме в результате ДТП

Врачи прооперировали губернатора Курской области Александра Хинштейна после ДТП. В своем Telegram-канале он рассказал, что в результате удара получил перелом бедренной кости.

Нахожусь в Курской областной клинической больнице после ДТП. Врачи уже успешно меня прооперировали. Ситуация чуть хуже, чем предполагалась — перелом бедренной кости, поэтому какое-то время придется провести здесь, — сказал Хинштейн.

Известно, что ДТП произошло 22 января. Губернатор намеревался работать в Конышевском районе, однако из-за сложных погодных условий машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину

