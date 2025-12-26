Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 13:28

Хинштейн поддержал суровый приговор депутату

Хинштейн назвал справедливым приговор экс-депутату Курской облдумы Васильеву

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Решение суда в Курске, который приговорил экс-депутата областной думы Максима Васильева к 5,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищениях средств, можно назвать справедливым, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что каждый делает свой выбор, и никто не сможет избежать правосудия.

Справедливость восторжествовала. <...> Полностью поддерживаю приговор суда. <...> Каждый делает свой выбор. Но никто не уйдет от правосудия. Рассчитываю, что и другие виновные в хищении средств, которые должны были идти на нашу оборону, понесут заслуженное наказание, — написал глава региона.

Хинштейн также сообщил, что обратился к коллегам из регионального отделения партии «Единая Россия» с просьбой рассмотреть вопрос об исключении из состава фракции супруги осужденного, депутата Курского городского собрания Светланы Васильевой. По его словам, она активно поддерживала мужа и пыталась «прикрыть» его от закона.

Ранее прокурор в Ленинском районном суде города Курска потребовал назначить Васильеву шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Экс-депутата обвиняют в растрате более 152 млн рублей. Эти средства были выделены из бюджета для строительства оборонительных сооружений. Кроме того, прокуратура также требовала взыскать штраф в размере 800 тыс. рублей

