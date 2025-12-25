Экс-депутата хотят приговорить к шести годам лишения свободы Прокуратура запросила шесть лет колонии для курского экс-депутата Васильева

Прокуратура в Ленинском районном суде Курска настаивает на шести годах лишения свободы в колонии общего режима для бывшего депутата областной думы Максима Васильева, передает ТАСС. Ему предъявлены обвинения в растрате более 152 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

В ходе судебного заседания прокурор заявил о необходимости признать Васильева виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ. Кроме того, прокуратура просит взыскать с Васильева штраф в размере 800 тыс. рублей и установить ограничение свободы сроком на один год. Оглашение приговора запланировано на 26 декабря.

Следствие установило, что в декабре 2022 года генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Сергей Лукин, действуя по предварительной договоренности с Васильевым, который фактически руководил ООО «КТК сервис», заключил с этой компанией договор подряда на возведение оборонительных сооружений в приграничной с Украиной зоне. Помимо Васильева, Лукина и генерального директора «КТК сервис» Андрея Воловикова, фигурантами уголовного дела также являются заместители Лукина – Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин.

