Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:02

Экс-депутата хотят приговорить к шести годам лишения свободы

Прокуратура запросила шесть лет колонии для курского экс-депутата Васильева

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прокуратура в Ленинском районном суде Курска настаивает на шести годах лишения свободы в колонии общего режима для бывшего депутата областной думы Максима Васильева, передает ТАСС. Ему предъявлены обвинения в растрате более 152 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

В ходе судебного заседания прокурор заявил о необходимости признать Васильева виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ. Кроме того, прокуратура просит взыскать с Васильева штраф в размере 800 тыс. рублей и установить ограничение свободы сроком на один год. Оглашение приговора запланировано на 26 декабря.

Следствие установило, что в декабре 2022 года генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Сергей Лукин, действуя по предварительной договоренности с Васильевым, который фактически руководил ООО «КТК сервис», заключил с этой компанией договор подряда на возведение оборонительных сооружений в приграничной с Украиной зоне. Помимо Васильева, Лукина и генерального директора «КТК сервис» Андрея Воловикова, фигурантами уголовного дела также являются заместители Лукина – Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин.

Ранее появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском. Фигуранты уголовного дела могли скрыть финансовые документы. Следователи отмечали, что особая сложность дела связана с тщательно спланированной схемой преступления.

Курская область
депутаты
прокуроры
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия готова подтвердить отсутствие агрессии против ЕС и НАТО
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.