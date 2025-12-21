Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 09:18

Появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском

Фигуранты дела о фортификациях в Брянской области скрыли финансовые документы

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, проходящий обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблениях при сооружении фортификационных сооружений, на заседании суда в Москве Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, проходящий обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблениях при сооружении фортификационных сооружений, на заседании суда в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Фигуранты уголовного дела о хищении на фортификациях в Брянской области могли скрыть финансовые документы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. По словам следователей, особая сложность дела связана с тщательно спланированной схемой совершения преступления.

Особая сложность уголовного дела связана <…> с тщательно спланированной схемой совершения преступления, а также <…> с принятыми фигурантами мерами по сокрытию финансовой документации, — говорится в материалах.

Назначены трудоемкие экспертизы, на территории нескольких российских регионов проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Общий ущерб оценивается в 818 млн рублей. По делу арестован бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, его сын, директор ООО «Данила-Мастер» Александр Яськов и начальник управления капитального строительства региона Евгений Жура.

Ранее в ходе судебного процесса о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений в Курской области, бухгалтер компании-подрядчика ООО КТК «Сервис» Юрий Башмаков заявил, что средства использовались по целевому назначению. Он подчеркнул, что деньги направлялись строго на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Теткино.

Брянская область
уголовные дела
хищения
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина убила двух бывших мужей за день
Пьяная петербурженка очнулась в карете скорой помощи и напала на фельдшера
Названо неожиданное блюдо для идеального зимнего завтрака
Россия планирует запустить прямые авиарейсы с одной курортной страной
Встреча с другом по переписке закончилась жестоким избиением и кражей
Мошенники придумали новую схему с доставкой новогодних подарков
В Кремле раскрыли одну деталь в графике Путина на следующей неделе
Появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском
Дочь Очир-Горяева рассказала, как Герой России относится к своим бойцам
В МИД России раскрыли, как атаки БПЛА ВСУ отражаются на мирных переговорах
На Западе обратились к Зеленскому после одного предложения Путина
Во Франции усилили охрану улиток и устриц
22 декабря — День энергетика: праздник тех, кто дарит нам свет
Золотой костюм Киркорова или корсет Алсу: в чем встречать Новый год — 2026
Женщина перепутала номер в отеле и была изнасилована
Омбудсмен раскрыл, сколько граждан погибло за год в Херсонской области
Российский постпред объяснил, что последует за конфискацией активов
Банки в России стали проверять родственную связь при крупных переводах
Украинские солдаты бегут из Вильчи мелкими группами
Посол Малайзии назвал россиянам места для посещения в стране
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.