Появились новые подробности дела о хищении на фортификациях под Брянском

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, проходящий обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблениях при сооружении фортификационных сооружений, на заседании суда в Москве

Фигуранты уголовного дела о хищении на фортификациях в Брянской области могли скрыть финансовые документы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. По словам следователей, особая сложность дела связана с тщательно спланированной схемой совершения преступления.

Особая сложность уголовного дела связана <…> с тщательно спланированной схемой совершения преступления, а также <…> с принятыми фигурантами мерами по сокрытию финансовой документации, — говорится в материалах.

Назначены трудоемкие экспертизы, на территории нескольких российских регионов проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Общий ущерб оценивается в 818 млн рублей. По делу арестован бывший вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, его сын, директор ООО «Данила-Мастер» Александр Яськов и начальник управления капитального строительства региона Евгений Жура.

Ранее в ходе судебного процесса о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонных сооружений в Курской области, бухгалтер компании-подрядчика ООО КТК «Сервис» Юрий Башмаков заявил, что средства использовались по целевому назначению. Он подчеркнул, что деньги направлялись строго на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Теткино.