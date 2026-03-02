Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026

Средства ПВО сработали в Киеве на фоне воздушной тревоги

Кличко сообщил о работе систем ПВО в Киеве

Системы противовоздушной обороны работают в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Предупреждение политик опубликовал в 22:53 по мск. При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирена воздушной тревоги на этот момент уже раздавалась в столице Украины.

Ряд жителей в своих социальных сетях проинформировали, что слышали звуки взрывов в некоторых районах столицы. Подробности о возможных целях и последствиях атаки пока не приводятся. Информация о пострадавших и разрушениях также отсутствует.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Атаки проводились в ночь на 2 марта. Артиллерийские подразделения действовали совместно с расчетами беспилотной авиации. Как добавили в министерстве, подразделения группировки продолжают выполнять задачи и наносить удары по выявленным целям.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с неожиданной инициативой на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В интервью Bloomberg он заявил, что Киев мог бы направить своих операторов беспилотников в страны региона, пострадавшие от иранских атак, но только в том случае, если ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар договорятся с Россией.

