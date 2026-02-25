Зимняя Олимпиада — 2026
Расчеты «Торнадо-С» «подкрались» к ВСУ и устроили адскую ночь под Харьковом

Минобороны заявило об ударах «Торнадо-С» по объектам ВСУ под Харьковом

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России. По данным ведомства, атаки проводились ночью в рамках выполнения боевых задач.

В министерстве уточнили, что артиллерийские подразделения действовали совместно с расчетами беспилотной авиации. В результате были поражены склады с боеприпасами, пункты управления дронами, а также места сосредоточения военной техники и личного состава.

Цели были обнаружены средствами воздушной разведки. Координаты оперативно передали командованию. На кадрах расчет боевой машины РСЗО «Торнадо-С» в ночное время в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию. В результате пуска реактивных снарядов были уничтожены техника и живая сила противника, — говорится в сообщении военного ведомства.

Как добавили в министерстве, подразделения группировки продолжают выполнять задачи и наносить удары по выявленным целям в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что военнослужащие первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ потребовали вывести их с линии фронта в Запорожской области. По информации источников, подразделение несет огромные потери из-за ударов фугасных авиационных бомб.

