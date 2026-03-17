17 марта 2026 в 18:23

Названа особенность линии обороны ВСУ в Орехове

Член ОП Рогов: линия обороны ВСУ в Орехове включает подземную инфраструктуру

Линия обороны Вооруженных сил Украины в Орехове в Запорожской области включает подземную инфраструктуру, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Он отметил, что украинская армия несет очень большие потери, пытаясь удержать этот населенный пункт.

Цена удержания [Орехова] крайне высока [для ВСУ]. Сегодня режим [президента Украины Владимира] Зеленского платит очень высокую цену за то, чтобы продолжать удерживать под своим контролем данную территорию. Удары ФАБов постоянные, причем не только малых, но и больших, вплоть до трехтысячников. Естественно, это приводит к колоссальным потерям и невозможности где-то прятаться на постоянной основе. Но следует не забывать, что Орехов еще в советские годы был городом, входящим в линию обороны в случае ядерного конфликта. Поэтому определенная подземная инфраструктура там была создана на совесть, — сказал Рогов.

Он добавил, что ВСУ перебрасывают на это направление элитные подразделения, но это не поможет им удержать город. По его словам, российская армия сохраняет инициативу под Запорожьем.

Нахождение [ВСУ] в огневом мешке становится уже не просто очевидным. Скрыть противнику это не удается, и косвенным подтверждением этому является то, что постоянно идет переброска различных подразделений, в том числе элитных. Это делается, чтобы продолжать удерживать данный участок фронта, учитывая активность русской армии на дальнем востоке Запорожской области и активные действия на Степногорском направлении. Сейчас инициатива в руках наших ребят, и мы видим, что они активно двигаются вперед, — резюмировал Рогов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС РФ развивают успех на северо-западе, западе и юго-западе от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Софья Якимова
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
NEWS.ru запустил спецпроект «35 лет без СССР»
Студентка едва не забила пенсионерку молотком из-за мошенников: подробности
Трамп уличил Байдена в напрасных многомиллиардных тратах
Фигурист Григорий Родин сменил спортивное гражданство
Рубль укрепил свои позиции в международных расчетах
В США оценили боевую мощь России
Французские военные осуществили «ядерный удар»
Домашний ритм: как совместные ужины удерживают семью вместе
Власти Ливана огласили число пострадавших от атак Израиля
В России зарегистрировали товарный знак Corolla
Пьяный подросток разнес стекло в электричке
Политолог предрек Украине непростую участь при вступлении в ЕС
Макрон выступил против расширения операции ЕС в Красном море
«Нам и не надо было»: Трамп пожаловался на решение стран НАТО по Ирану
«Был убит вчера»: Трамп о смерти Лариджани
«112»: убийцей 12-летнего ребенка в Ногинске оказалась его мать
Садовод посоветовала, как ускорить таяние снега на грядке
Настоящие герои: как Россия триумфально выступила на Паралимпиаде
Дело против экс-главы российского региона поступило в суд
Штурм дала дельный совет Распутиной на фоне жилищного скандала
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
