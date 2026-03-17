Названа особенность линии обороны ВСУ в Орехове

Линия обороны Вооруженных сил Украины в Орехове в Запорожской области включает подземную инфраструктуру, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Он отметил, что украинская армия несет очень большие потери, пытаясь удержать этот населенный пункт.

Цена удержания [Орехова] крайне высока [для ВСУ]. Сегодня режим [президента Украины Владимира] Зеленского платит очень высокую цену за то, чтобы продолжать удерживать под своим контролем данную территорию. Удары ФАБов постоянные, причем не только малых, но и больших, вплоть до трехтысячников. Естественно, это приводит к колоссальным потерям и невозможности где-то прятаться на постоянной основе. Но следует не забывать, что Орехов еще в советские годы был городом, входящим в линию обороны в случае ядерного конфликта. Поэтому определенная подземная инфраструктура там была создана на совесть, — сказал Рогов.

Он добавил, что ВСУ перебрасывают на это направление элитные подразделения, но это не поможет им удержать город. По его словам, российская армия сохраняет инициативу под Запорожьем.

Нахождение [ВСУ] в огневом мешке становится уже не просто очевидным. Скрыть противнику это не удается, и косвенным подтверждением этому является то, что постоянно идет переброска различных подразделений, в том числе элитных. Это делается, чтобы продолжать удерживать данный участок фронта, учитывая активность русской армии на дальнем востоке Запорожской области и активные действия на Степногорском направлении. Сейчас инициатива в руках наших ребят, и мы видим, что они активно двигаются вперед, — резюмировал Рогов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское в районе Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, подразделения ВС РФ развивают успех на северо-западе, западе и юго-западе от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.