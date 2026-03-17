Военный эксперт раскрыл, что происходит на Запорожском направлении

Марочко: российские войска начали бои за Комсомольское в районе Гуляйполя

Российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское (украинское название — Гуляйпольское) в районе Гуляйполя в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, подразделения ВС РФ развивают успех на северо-запад, запад и юго-запад от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.

После продвижения в районе Верхней Терсы штурмовые группы ВС РФ начали бои на восточных окраинах населенного пункта, в районе Горького расширена зона контроля. Также идут активные мероприятия по освобождению Комсомольского, — отметил Марочко.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время визита в пункт управления группировки войск «Юг» сообщал, что российские войска освободили село Веселянка в Запорожской области. По его словам, подразделения группировки «Днепр» продолжают наступление в этом направлении. Он также добавил, что российские войска за первые две недели марта освободили 12 населенных пунктов. По его данным, самые активные бои ведутся на Краснолиманском направлении.