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08 июня 2026 в 11:46

Боец ВС России рассказал о работе медиком

Боец Музыка признался, что считает медпомощь на фронте обычной работой

Сотрудники отдельного медицинского отряда выполняют перевязку раненного в Запорожской области Сотрудники отдельного медицинского отряда выполняют перевязку раненного в Запорожской области Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Боец ВС России с позывным Музыка признался, что считает медицинскую помощь на фронте обычной работой, сообщает RT. Несмотря на то что он получил должность снайпера-разведчика, позже солдату удалось стать санинструктором.

На самом деле это моя работа, какого-то героического поступка я в этом не вижу. Это просто работа. Я взял на себя ответственность за спасение людей, за жизнь людей... Я просто должен это делать — я буду это делать, — рассказал Музыка.

Боец подчеркнул, что изначально шел на СВО в качестве медика. Сейчас он спасает раненых с поля боя.

Ранее сообщалось, что героиня фильма RT «Сильные духом. Тыл» Екатерина Шельпякова рассказала, что сейчас готовит для целой роты бойцов СВО. Девушка призналась, что вначале начинала готовить для своего молодого человека.

Общество
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