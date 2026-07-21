Герой ДНР рассказала о спасении бойцов в Донбассе Герой ДНР Панфилова призналась, что спасла более 300 бойцов

Первая женщина-герой ДНР Екатерина Панфилова с позывным «Лиса» рассказала, что спасла более 300 бойцов в Донбассе, сообщает Readovka.news. В 2014 году она прошла ускоренные курсы первой помощи, после чего присоединилась к ополчению.

Женщина рассказала, что изначально присоединилась к ополчению из-за своих знакомых и маленького сына, который оставался в ее родном поселке Енакиево. По ее словам, работать приходилось в крайне тяжелых условиях: город был в блокаде, остро не хватало лекарств.

Также «Лиса» заявила, что не могла оставаться в стороне, когда жители Донбасса сталкивались с угрозами. Она подчеркнула, что ранее не была вовлечена в политику.

Ранее сообщалось, что на родине Героя ДНР, командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) в Ухте Республики Коми ему установят бронзовый памятник. Монумент появится по инициативе Гольдштейна, которую поддержали ветераны.