В российском городе установят памятник Герою ДНР Мотороле

На родине Героя ДНР, командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола) в Ухте Республики Коми установят ему бронзовый памятник, сообщила пресс-служба врио главы региона Ростислава Гольдштейна. Памятник установят по инициативе Гольдштейна, которую поддержали ветераны, сообщает ТАСС.

Ростислав Гольдштейн выступил с инициативой установки в Ухте памятника Герою ДНР Арсену Павлову, больше известному как Моторола. Эта идея нашла горячую поддержку ветеранов, которые уже имели обращение от бойцов батальона «Спарта», создателем которого был Арсен Павлов, — говорится в сообщении.

Ростовой памятник уже отлит из бронзы. Руководитель региона предложил установить его на Аллее Героев в Ухте. Место планируют обустроить «в ближайшее время».

Ранее председатель движения «Россия Православная» депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru заявил, что памятников бойцам СВО в России должно быть больше. По его словам, подвиги современных героев необходимо увековечить. Он также назвал участников СВО мучениками за веру и Отечество.