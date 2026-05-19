Политолог назвал следующего фигуранта по делу о коррупции на Украине Политолог Скачко: обвинения в коррупции могут предъявить Елене Зеленской

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может предоставить информацию о коррупционных нарушениях жены президента Украины Елены Зеленской, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. По его мнению, она является полноценной соучастницей преступлений своего мужа Владимира Зеленского.

Он-то знает все, в том числе и про Леночку. Она полноценная подельница. Муж и жена — одна сатана. Там связано и с распилом средств за все, что угодно, с выводом денег в офшоры, с использованием различных прокладочных, помывочных структур для вывода денег, — рассказал Скачко.

Политолог отметил, что такую информацию Ермак может предложить в обмен на собственную свободу. По его словам, в первую очередь он может передать материалы, которые будут иметь воздействие на европейских и американских партнеров.

Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что на Украине начинается борьба кланов. По его словам, арест Ермака и скандал со сбором денег на залог свидетельствуют о внутреннем разложении системы и тяжелом кризисе.