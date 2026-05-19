Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 12:42

Политолог назвал следующего фигуранта по делу о коррупции на Украине

Политолог Скачко: обвинения в коррупции могут предъявить Елене Зеленской

Владимир Зеленский и Елена Зеленская Владимир Зеленский и Елена Зеленская Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может предоставить информацию о коррупционных нарушениях жены президента Украины Елены Зеленской, заявил aif.ru политолог Владимир Скачко. По его мнению, она является полноценной соучастницей преступлений своего мужа Владимира Зеленского.

Он-то знает все, в том числе и про Леночку. Она полноценная подельница. Муж и жена — одна сатана. Там связано и с распилом средств за все, что угодно, с выводом денег в офшоры, с использованием различных прокладочных, помывочных структур для вывода денег, — рассказал Скачко.

Политолог отметил, что такую информацию Ермак может предложить в обмен на собственную свободу. По его словам, в первую очередь он может передать материалы, которые будут иметь воздействие на европейских и американских партнеров.

Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что на Украине начинается борьба кланов. По его словам, арест Ермака и скандал со сбором денег на залог свидетельствуют о внутреннем разложении системы и тяжелом кризисе.

Европа
Украина
коррупция
фигуранты
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замдиректора университета
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
В Тюмени умер заслуженный врач России
Дроны в Ярославле, удары по ЗАЭС, диверсанты: как ВСУ атакуют Россию 19 мая
В Госдуме предсказали судьбу Литвы в случае ударов по Калининграду
HR-эксперт перечислил признаки «тихого» увольнения
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.