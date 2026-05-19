Евросоюз стал закупать еще больше российского СПГ

Евросоюз стал закупать еще больше российского СПГ Евростат: закупки российского СПГ в ЕС увеличились почти вдвое

Евросоюз в марте почти вдвое нарастил закупки сжиженного природного газа из России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Общая сумма импорта превысила $900 млн (65 млрд рублей).

Омечается, что в марте в Европу из России ввезли голубое топливо на общую сумму $933 млн (67,5 млрд рублей), а в феврале — на $508,3 млн (36,8 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в Испанию выросли в период с января по апрель 2026 года. Россия заняла третье место среди стран — поставщиков этого топлива в королевство.

Также японская нефтяная компания Idemitsu закупила партию российской нефти сорта Sakhalin Blend в рамках политики диверсификации поставок. В корпорации отметили, что поставка осуществляется в соответствии с действующими исключениями из санкционного режима.

До этого стало известно, что Россия в июне сможет увеличить нефтедобычу на 62 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем — до 9,762 млн. Согласно коммюнике Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в мае максимальный разрешенный уровень добычи для РФ составлял 9,699 млн баррелей в сутки.