Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС

14 мая 2026 в 18:20

Энергетик Фролов: ЕС не будет соблюдать запрет на поставки российского газа

Евросоюз, который намерен с 2027 года полностью прекратить импорт российского газа, не будет соблюдать свой же запрет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заместитель гендиректора и аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, ЕС заранее подстраховался, согласовав приостановку эмбарго в случае угрозы энергобезопасности Европы.

В случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности одной или нескольких стран ЕС Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт российского газа на срок до четырех недель, — напомнил он.

Фролов заявил, что этот мораторий может быть продлен. Такое решение будет принято, если ситуация с энергетической безопасностью не вернется к норме, уточнил он.

Европейцы, по сути, подстелили себе соломки. Велика вероятность, что на нее они и приземлятся: они продолжат покупать российский газ, поскольку у них не будет другого выбора, — считает специалист.

Ранее стало известно, что Россия вошла в тройку лидеров по поставкам сжиженного природного газа в Испанию. По этому показателю ее обгоняют только США и Алжир.

Кристина Воронина
