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03 июня 2026 в 19:40

Журналист BBC пообещал осветить теракт в Енакиево после замечания Захаровой

Журналист BBC Розенберг пообещал Захаровой рассказать об ударе ВСУ по автобусу

Корреспондент BBC News Стив Розенберг Корреспондент BBC News Стив Розенберг Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Корреспондент BBC Стив Розенберг пообещал осветить теракт ВСУ в Енакиево после замечания представителя МИД России Марии Захаровой, сообщает РИА Новости. Дипломат обратила внимание, что британский журналист, как и его коллеги из CNN и японских СМИ, отказался посетить место трагедии в Старобельске, однако на Петербургский международный экономический форум приехал.

Захарова назвала такое поведение цинизмом. В ответ Розенберг кратко заявил, что телеканал расскажет об этом сегодня.

Ранее журналист заявил, что сотрудники BBC не приехали на место трагедии в Старобельске из-за соображений безопасности. По его словам, представители телекомпании направляли запросы в Лондон и планировали вылет в ЛНР военным бортом, но в последний момент все отменилось. Розенберг также сообщил, что BBC освещал события в Старобельске, но из Москвы.

Трагедия произошла ранним утром 3 июня в центре городского округа Енакиево. Рейсовый автобус Москва — Симферополь подвергся атаке, его салон выгорел полностью. Восемь человек погибли, 11 получили ранения.

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Мария Захарова
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