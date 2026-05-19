Подросток поджег подстанцию в Петербурге по указке куратора МВД сообщило о задержании подростка в Петербурге за поджог подстанции

Подростка, подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи по указанию неизвестных кураторов, задержали в Санкт-Петербурге, сообщило управление на транспорте МВД России по СЗФО. Молодой человек использовал канистру с горючей жидкостью для совершения преступления, уточнили в ведомстве.

Установлено, что молодой человек причастен к поджогу трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи Калининского района Санкт-Петербурга. Для этого он использовал канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. <…> Противоправное деяние злоумышленник совершил по указанию, поступившему от неустановленного куратора через мессенджер, — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий силовики задержали уроженца этого города. Против нарушителя открыто производство по статье «теракт», максимальная санкция достигает 20 лет тюремного заключения.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что местный суд вынес обвинительный приговор мужчине за госизмену — он подыскивал людей, готовых помогать и содействовать ВСУ. Наказание определено в виде 14 лет колонии строгого режима.

Кроме того, в пресс-службе судебной системы Курской области сообщили, что уроженца Свердловской области Александра Пустрашова приговорили к 19 годам колонии за государственную измену. Судья признал его виновным в предоставлении сведений иностранной разведке.