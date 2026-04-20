Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 11:48

Российский суд приговорил украинского шпиона к 19 годам за госизмену

Суд в Курске приговорил украинского шпиона Пустрашова к 19 годам за госизмену

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жителя Свердловской области Александра Пустрашова, прибывшего в Курскую область, приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Суд признал его виновным в передаче данных иностранной разведке.

Согласно материалам дела, мужчина придерживался оппозиционных взглядов и изучал идеологию украинского военизированного объединения. Он установил контакт с представителем иностранной разведки через интернет. В ходе переписки Пустрашов выразил готовность участвовать в деятельности, направленной против безопасности России.

Мужчина прибыл в Курскую область в командировку, имея задание от украинской разведки на сбор информации о наиболее уязвимых для причинения ущерба объектах инфраструктуры при их поражении БПЛА, — говорится в сообщении.

Суд также признал фигуранта виновным в государственной измене. Помимо лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, мужчине назначили штраф в размере 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на 1,5 года.

Ранее стало известно, что 34-летний житель Костромы согласился работать на украинскую террористическую организацию. Правоохранители поймали мужчину, когда тот пытался устроиться на оборонное предприятие региона для сбора секретных данных. За госизмену костромич проведет за решеткой 20 лет и выплатит крупный штраф.

Регионы
Курская область
Свердловская область
шпионы
госизмены
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.