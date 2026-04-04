04 апреля 2026 в 10:04

Жителя Костромы сурово наказали за трудоустройство на оборонный объект

Житель Костромы расплатился свободой за трудоустройство на оборонный объект

Военный суд вынес суровый приговор 34-летнему жителю Костромы, который решил подрабатывать на украинскую террористическую организацию, рассказали РИА Новости в ЦОС ФСБ. Правоохранители поймали его, когда тот пытался устроиться на оборонное предприятие региона для сбора секретных данных. За госизмену костромич проведет за решеткой 20 лет и выплатит крупный штраф.

Приговорить Ларионова А. С. к 20 годам лишения свободы, из которых 4 года с отбыванием в тюрьме, а оставшаяся часть срока — 16 лет — в исправительной колонии строгого режима, — решил суд.

Следствие установило, что мужчина сам вышел на связь с кураторами в мессенджере и взялся за выполнение их поручений, от пропаганды в соцсетях до подготовки к шпионажу. Осужденный не только распространял враждебные материалы, но и обещал кураторам любую помощь, включая фото- и видеосъемку важных объектов.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).

Кострома
суды
приговоры
диверсии
госизмены
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

