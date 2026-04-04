Жителя Костромы сурово наказали за трудоустройство на оборонный объект

Военный суд вынес суровый приговор 34-летнему жителю Костромы, который решил подрабатывать на украинскую террористическую организацию, рассказали РИА Новости в ЦОС ФСБ. Правоохранители поймали его, когда тот пытался устроиться на оборонное предприятие региона для сбора секретных данных. За госизмену костромич проведет за решеткой 20 лет и выплатит крупный штраф.

Приговорить Ларионова А. С. к 20 годам лишения свободы, из которых 4 года с отбыванием в тюрьме, а оставшаяся часть срока — 16 лет — в исправительной колонии строгого режима, — решил суд.

Следствие установило, что мужчина сам вышел на связь с кураторами в мессенджере и взялся за выполнение их поручений, от пропаганды в соцсетях до подготовки к шпионажу. Осужденный не только распространял враждебные материалы, но и обещал кураторам любую помощь, включая фото- и видеосъемку важных объектов.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).