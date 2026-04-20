Юная студентка загадочным образом умерла на соревнованиях по волейболу В Костроме на соревнованиях по волейболу умерла 18-летняя студентка

В Костроме во время спортивных соревнований скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области, сообщает 76.RU со ссылкой на ее знакомых. Трагедия произошла 17 апреля на волейбольном матче. Девочке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала.

Девочке стало плохо, она упала и больше не пришла в сознание, — рассказала учащаяся университета по имени Валерия.

Как сообщили 76.RU в прокуратуре Костромской области, смерть девушки не носит криминального характера. Ведомство организовало проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства трагедии. Для уточнения причин назначено судебно-медицинское вскрытие.

В прокуратуре добавили, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования. В костромском университете сообщили, что прощание со студенткой состоится 20 апреля. Девушку похоронят на родине — в городе Угличе Ярославской области.

