Россиянин «обманул смерть» пять раз за день Житель Владивостока смог пережить пять клинических смертей за день

Житель Владивостока пережил пять эпизодов клинической смерти за один день, сообщил Telegram-канал Amur Mash. 42-летнему мужчине из Приморского края внезапно стало плохо, после чего его в тяжелом состоянии забрала бригада скорой помощи. По дороге в медицинское учреждение у пациента несколько раз останавливалось сердце, и врачи были вынуждены проводить реанимационные мероприятия.

После поступления в больницу обследование показало острый инфаркт миокарда, при котором сосуд был полностью перекрыт тромбом. Медики экстренно установили специальный расширитель для восстановления кровотока. В ходе операции у мужчины еще два раза исчезал пульс, это потребовало дополнительных реанимационных действий. В настоящее время состояние пациента стабилизировано. он находится под наблюдением врачей и проходит восстановление.

Ранее кардиолог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Александр Рогачев заявил, что боль в зубах с левой стороны ротовой полости и появление одышки могут указывать на развитие инфаркта. Он отметил, что при появлении подобных признаков необходимо без промедления обращаться за медицинской помощью.

До этого генетик Константин Крутовский отмечал, что инсульты и инфаркты чаще всего фиксируются в утренний период, с 6 до 11 часов. Это связано с физиологической перестройкой организма при переходе от сна к состоянию бодрствования.