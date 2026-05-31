31 мая 2026 в 08:55

Девочка сорвалась с подпорной стены во время игры с друзьями

Во Владивостоке школьница сорвалась с подпорной стены, когда гуляла с друзьями

Во Владивостоке 11-летняя девочка сорвалась с подпорной стены во время игры с друзьями, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, ребенок 2015 года рождения получил множественные переломы, организована проверка.

Предварительно установлено, что днем 30 мая 2026 года несовершеннолетняя 2015 года рождения через неустойчивое ограждение упала с подпорной стены вблизи дома № 4а на ул. Нейбута во Владивостоке, — сказано в сообщении.

Ранее пять сотрудников МЧС России спасли восьмилетнего ребенка, который упал в трехметровый колодец в Макеевке в Донецкой Народной Республике. Мальчика осмотрели врачи, госпитализация ему не потребовалась.

До этого восьмилетняя девочка получила травмы, упав в открытый канализационный люк в Чебоксарах. Незакрытый люк был скрыт под слоем снега. Подруга девочки, игравшая поблизости, позвала на помощь взрослых, которые и вытащили ребенка. Пострадавшую передали медикам.

В Казани школьница провалилась в один из заброшенных колодцев. Мать девочки быстро вытащила ее оттуда, ребенок не пострадал.

