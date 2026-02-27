Школьница играла на площадке и провалилась в колодец В Казани школьница упала в заброшенный колодец

В Казани школьница провалилась в один из заброшенных колодцев, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Мать девочки быстро вытащила ее оттуда, ребенок не пострадал.

Два заброшенных колодца находятся буквально в двух метрах от детской площадки. Их должны были убрать некоторое время назад. Один колодец закрыли, а второй остался открытым. Недавно дыру завалило снегом, девочка стала играть в сугробе и не заметила, как упала в нее.

Ранее сотрудники Росгвардии помогли десятилетней девочке, которая провалилась в глубокий сугроб на востоке Москвы. Ребенок не пострадал, правоохранители передали его родителям. Отмечается, что девочка упала в сугроб во время игры. Сверху снег покрылся плотной ледяной коркой, из-за чего она не смогла выбраться сама.

До этого ребенок выпал из окна второго этажа в детском саду в Якутске. Один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Воспитательница попыталась удержать его и схватила за одежду, однако не смогла предотвратить падение. Медики осмотрели пострадавшего и оказали помощь.