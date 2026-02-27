Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:00

Захарова назвала новое мерило национальной мощи и суверенитета

Захарова: информация стала новым мерилом суверенитета и национальной мощи

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Информация стала новым мерилом национальной мощи и суверенитета, заявила на медиафоруме Москва-Исламабад представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала ее стратегическим ресурсом эпохи, передает РИА Новости.

Информация стала стратегическим ресурсом. Да по сути она стала новым измерением национальной мощи, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ указала, что в настоящее время конфликты ведутся с помощью не только политических и экономических, но и информационных технологий. Она подчеркнула, что люди по всему миру стали свидетелями наступления на основы цивилизационной идентичности.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада развернули агрессивную санкционную войну, которая стала элементом стратегического давления на Россию. Однако российская экономика, несмотря на это, продолжает развиваться, а санкции в итоге ударили по их инициаторам, напомнила дипломат.

Кроме того, представитель МИД РФ сообщила, что Москва обязательно даст ответ на решение Брюсселя сократить штат российской дипломатической миссии при Евросоюзе. Она назвала этот шаг ЕС дискриминационным и неправомерным.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков ответил на вопрос о дате новых переговоров по Украине
Песков объяснил, как Путин получает данные о зарубежных контактах
Шантаж за оральные ласки: петербуржца изнасиловали на камеру
В Кремле заявили о подготовке встречи Путина с премьером Пакистана
В российском регионе впервые объявили ракетную опасность
Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
«Существенных изменений нет»: Песков о позиции Киева по переговорам
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.