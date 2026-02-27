Захарова назвала новое мерило национальной мощи и суверенитета

Информация стала новым мерилом национальной мощи и суверенитета, заявила на медиафоруме Москва-Исламабад представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала ее стратегическим ресурсом эпохи, передает РИА Новости.

Информация стала стратегическим ресурсом. Да по сути она стала новым измерением национальной мощи, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ указала, что в настоящее время конфликты ведутся с помощью не только политических и экономических, но и информационных технологий. Она подчеркнула, что люди по всему миру стали свидетелями наступления на основы цивилизационной идентичности.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада развернули агрессивную санкционную войну, которая стала элементом стратегического давления на Россию. Однако российская экономика, несмотря на это, продолжает развиваться, а санкции в итоге ударили по их инициаторам, напомнила дипломат.

Кроме того, представитель МИД РФ сообщила, что Москва обязательно даст ответ на решение Брюсселя сократить штат российской дипломатической миссии при Евросоюзе. Она назвала этот шаг ЕС дискриминационным и неправомерным.