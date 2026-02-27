Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:09

Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии

Песков: Москва уведомила Анкару о диверсиях на газопроводах в Черном море

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия уведомила Турцию о возможных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После того, как о готовящихся подрывах стало известно российским спецслужбам, информацию передали Анкаре, передает ТАСС.

По словам Пескова, информация о планах диверсий от разведки уже «неоднократно доводилась до турецких коллег».

Представитель Кремля также сообщил, что договоренность о дате новых переговоров по Украине пока так и не была не достигнута. Он отметил, что Кремль проинформирует об этом после завершения обсуждения сроков. До этого замглавы офиса президента Украины Сергей Кислица допустил, что встреча президентов России, США и Украины может состояться до конца марта.

Песков подтвердил журналистам, что российский президент Владимир Путин незамедлительно получает информацию о любых контактах с зарубежными партнерами. В том числе, о ходе переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Женеве. Тот ведет диалог с американской стороной по экономическому треку.

Кремль
Турция
Дмитрий Песков
Украина
диверсии
газопроводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США применили секретное лазерное оружие против своего же дрона
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.