Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии Песков: Москва уведомила Анкару о диверсиях на газопроводах в Черном море

Россия уведомила Турцию о возможных украинских диверсиях на газопроводах «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После того, как о готовящихся подрывах стало известно российским спецслужбам, информацию передали Анкаре, передает ТАСС.

По словам Пескова, информация о планах диверсий от разведки уже «неоднократно доводилась до турецких коллег».

Представитель Кремля также сообщил, что договоренность о дате новых переговоров по Украине пока так и не была не достигнута. Он отметил, что Кремль проинформирует об этом после завершения обсуждения сроков. До этого замглавы офиса президента Украины Сергей Кислица допустил, что встреча президентов России, США и Украины может состояться до конца марта.

Песков подтвердил журналистам, что российский президент Владимир Путин незамедлительно получает информацию о любых контактах с зарубежными партнерами. В том числе, о ходе переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Женеве. Тот ведет диалог с американской стороной по экономическому треку.