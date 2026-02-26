Одна сцена с едой обрушила рейтинги турецкого сериала

Зрители в Турции резко раскритиковали сериал «Под одним дождем» из-за сцены, где мусульманская семья съела на ужин свинину, сообщила журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Эпизод вызвал волну критики, так как употребление этого мяса в исламе запрещено.

Многие зрители назвали сцену провокационной и «оторванной от реальности». Отмечается, что рейтинг сериала упал до 1,7, что на 35% ниже, чем неделей ранее. На ситуация отреагировал телеканал ATV, который показывает картину: руководство приняло решение изменить день и время показа.