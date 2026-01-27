Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 18:30

Попавшегося на наркотиках актера заменили в популярном сериале

TGRT Haber: актера Гюнгера заменили в «Клюквенном щербете»

Догукан Гюнгер Догукан Гюнгер Фото: Социальные сети
Актера Догукана Гюнгера заменили в популярном сериале «Клюквенный щербет» после того, как он попал в скандал, связанный с наркотиками, сообщает TGRT Haber. На его роль утвержден новый исполнитель, Эмре Динлер.

Решение о замене было принято по итогам переговоров. Динлер хорошо известен в телевизионной индустрии. В последнее время он исполнял главную роль в другом сериале под названием «Зембилли».

Ранее сообщалось, что в Стамбуле был задержан популярный турецкий актер Джан Яман, известный по ролям в сериалах «Эль Турко» и «Ранняя пташка». СМИ писали, что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. По информации источника, 36-летнего актера арестовали в ходе полицейского рейда. Операция проводилась в одном из ночных клубов города.

При этом сам Яман впоследствии опроверг информацию о своем задержании в Стамбуле. В соцсетях он заявил, что в момент предполагаемого ареста находился на территории Италии.

По словам журналиста Павла Зорина, предполагаемый арест Ямана стал частью крупной полицейской операции под кодовым названием «Рассвет». Он сообщил, что в рамках этой операции были задержаны около 30 человек.

