12 января 2026 в 09:25

Турецкий актер вышел на связь после новостей о задержании

Турецкий актер Джан Яман опроверг слухи о своем задержании с наркотиками

Джан Яман Джан Яман Фото: Marco Provvisonato/Keystone Press Agency/Global Look Press
Известный турецкий актер Джан Яман, известный по сериалам «Эль Турко» и «Ранняя пташка», опроверг информацию о своем задержании в Стамбуле. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он заявил, что находится в Италии.

Думаете, я правда хожу с наркотиками в то время, когда полиция ведет жесткие расследования и арестовывает многих известных людей? Если бы это вообще было правдой, меня бы не выпустили в такой короткий срок и я не смог бы вернуться в Италию, — написал артист.

Накануне издание Hurriyet сообщило, что 36-летнего актера задержали во время полицейского рейда в одном из ночных клубов. При обыске у Ямана обнаружили подозрительные вещества — красные твердые кубики. Экспертиза якобы подтвердила, что это были наркотики, но их точный состав не раскрывается.

Тем временем появилась информация, что в Таиланде пропал россиянин — владелец магазина с наркотиками. Мужчина приехал в Бангкок, чтобы одолжить другому россиянину $10 тыс. (более 782 тыс. рублей) на развитие бизнеса.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

