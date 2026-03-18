В США нашли нарушения при выделении Киеву помощи на миллиарды долларов

В США нашли нарушения при выделении Киеву помощи на миллиарды долларов USAID выявил нарушения при предоставлении Украине помощи на $26 млрд

Аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) обнаружил серьезные нарушения в отчетности по помощи Украине. Заместитель руководителя надзорного органа Адам Каплан сообщил, что виноваты подрядчики, нанятые для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере $26 млрд (2,1 трлн рублей).

Вопрос обсуждался на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Они были посвящены нарушениям при оказании Вашингтоном помощи другим странам, в том числе по линии упомянутого агентства.

На Украине подрядчики […] не предоставляли отчеты в установленные сроки или вообще их не предоставляли, — заявил Каплан.

Это выяснилось после проведения аудита. США направили его в восемь стран, включая Украину, для проверки использования ранее выделенных средств.

Агентство фактически приостановило свою деятельность в феврале 2025 года, а в марте госсекретарь Марко Рубио сообщил о прекращении 83% программ USAID. Теперь выясняется, что миллиарды долларов, выделенные Киеву, могли быть потрачены бесконтрольно.

Ранее сообщалось, что USAID направило около $9,5 млн (729 млн рублей) на развитие украинских медиапроектов за два года до евромайдана. Главным получателем стала киевская организация «Телекритика», ей перечислили свыше $1 млн (76,7 млн рублей) еще до начала протестов.