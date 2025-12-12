USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях МО: USAID может быть причастно к тестированию препаратов на украинском населении

Агентство США по международному развитию (USAID) могло быть причастно к тестированию препаратов на украинском населении, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, работы американских ведомств на базе украинских биолабораторий ранее подтверждались отдельными официальными лицами США. В их числе он упомянул координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, заместителя госсекретаря Викторию Нуланд и действующего министра здравоохранения Роберта Кеннеди — младшего.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум. Для обеспечения скрытности подобных исследований их заказчиками выступают не военные ведомства, а гражданские агентства и неправительственные организации. Одна из таких организаций — это агентство США по международному развитию (USAID), которое было ликвидировано решением президента США Дональда Трампа, — сказал Ртищев.

Ранее военный эксперт Виктор Никулин говорил, что на территории Украины продолжают функционировать американские биолаборатории, где потенциально могут проводиться несанкционированные эксперименты по созданию патогенных микроорганизмов. По его мнению, целью таких разработок может являться депопуляция населения планеты.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков выражал обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью западных стран. Дипломат заявлял, что реализация таких программ создает угрозу для безопасности России. При этом он подчеркивал, что подобная активность чаще всего осуществляется опосредованно через аффилированные структуры и частные компании.