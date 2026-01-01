Новый год — 2026
01 января 2026 в 20:02

Трамп раскрыл, какое занятие считает скучным

Дональд Трамп признался, что занятия спортом вызывают у него скуку

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп признался, что считает занятия спортом скучными, сообщает The Wall Street Journal. По его словам, бег или длительные прогулки на беговой дорожке не для него.

Мне просто это не нравится, это скучно. Бегать или ходить часами на беговой дорожке, как это делают некоторые, — это не для меня, — заявил глава Белого дома.

В то же время Трамп по-прежнему увлечен гольфом. По данным HuffPost, с момента его возвращения в Белый дом содержание его полей во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более чем в $18 млн (1,4 млрд рублей). Эти расходы включают охрану со стороны Береговой охраны США и других силовых структур. В первый президентский срок Трамп также играл в гольф, и на обеспечение безопасности этих мероприятий было потрачено $151,5 млн (12 млрд рублей).

Ранее Трамп все в том же интервью WSJ признался, что ему иногда бывает сложно расслышать слова, когда одновременно говорят много людей. Так он объяснил свой особенный стиль общения.

До этого Трамп на новогоднем приеме в Мар-а-Лаго пожелал мира на всей земле. Он кратко пообщался с журналистами, отметив, что дела в стране идут отлично. Американский президент также пообещал разобраться с обвинениями в мошенничестве с пособиями в Миннесоте.

