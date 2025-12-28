Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 11:59

В США раскрыли, что сделал Трамп перед переговорами с Зеленским

Трамп весь день играл в гольф перед встречей с Зеленским

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп провел день на гольф-поле перед ключевой воскресной встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который впервые посетит его резиденцию Мар-а-Лаго, информирует пресс-пул Белого дома. Согласно сообщению, американский лидер вернулся после игры около 16:00 по местному времени (00:00 мск) в белой футболке и кепке.

На президенте была белая футболка и белая кепка, — рассказали представители пресс-пула.

Ранее в Белом доме официально заявили, что встреча президентов США и Украины перенесена и теперь намечена на 21:00 по московскому времени в воскресенье, 28 декабря. По предварительной информации, повестка переговоров включает координацию позиций по международным вопросам, обсуждение мирных инициатив и двустороннее сотрудничество.

Кроме того, депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что главе Белого дома следует быть осторожным в общении с Зеленским. По словам парламентария, украинский президент вынашивает «крайне гнусный план», и Трампу не стоит выказывать знаки внимания, такие как рукопожатия или демонстрацию близких отношений.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
США
гольф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла актриса Брижит Бардо
Известная теннисистка впервые поделилась фото своего новорожденного
На Востряковском кладбище началось прощание с Иреной Лесневской
Названы «продлевающие страдания» методы борьбы с похмельем
Магнитные бури сегодня, 28 декабря: что завтра, нарушения сна, давление
Авария с вылетевшим в кювет автобусом унесла жизни четырех человек
Польша анонсировала грандиозный проект, связанный с беспилотниками
Королевская семья Британии: новости, Эндрю хотел убить Карла III?
Россиянам назвали самые выгодные способы вложить 13-ю зарплату
«Была очень свободным человеком»: журналист о дружбе с Лесневской
В Минобороны сообщили об освобождении нескольких населенных пунктов в ДНР
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины
В Минобороны подсчитали количество сбитых дронов ВСУ за 24 часа
Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР
Власти Кронштадта допустили четыре ошибки в новогоднем плакате
Как и чем закусывать глинтвейн: что подать на стол, чтобы не ошибиться
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров
Россиянам объяснили, кому положена двойная оплата за работу в Новый год
Раскрыта международная сеть сексуальной онлайн-эксплуатации детей
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.