В США раскрыли, что сделал Трамп перед переговорами с Зеленским

В США раскрыли, что сделал Трамп перед переговорами с Зеленским Трамп весь день играл в гольф перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп провел день на гольф-поле перед ключевой воскресной встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который впервые посетит его резиденцию Мар-а-Лаго, информирует пресс-пул Белого дома. Согласно сообщению, американский лидер вернулся после игры около 16:00 по местному времени (00:00 мск) в белой футболке и кепке.

На президенте была белая футболка и белая кепка, — рассказали представители пресс-пула.

Ранее в Белом доме официально заявили, что встреча президентов США и Украины перенесена и теперь намечена на 21:00 по московскому времени в воскресенье, 28 декабря. По предварительной информации, повестка переговоров включает координацию позиций по международным вопросам, обсуждение мирных инициатив и двустороннее сотрудничество.

Кроме того, депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что главе Белого дома следует быть осторожным в общении с Зеленским. По словам парламентария, украинский президент вынашивает «крайне гнусный план», и Трампу не стоит выказывать знаки внимания, такие как рукопожатия или демонстрацию близких отношений.