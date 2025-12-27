«Нужно быть осторожным»: Трампа предупредили о гнусном плане Зеленского Депутат Рады Дмитрук уверен, что Трампу нужно прекратить контакты с Зеленским

Главе Белого дома Дональду Трампу нужно быть аккуратнее с президентом Украины Владимиром Зеленским, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, украинский политик вынашивает весьма «гнусный план».

Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится, — отметил депутат.

Он добавил, что американскому президенту не стоит оказывать Зеленскому знаки внимания, включая рукопожатия или демонстрацию близости. В качестве обоснования своей позиции парламентарий напомнил о резких высказываниях украинского политика в прошлом.

Так, Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он «ждет смерти» Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что Зеленский разбрасывается громкими заявлениями о будущей поездке в США для переговоров с Трампом. По его словам, визит на самом деле превратится в циничное представление. Американскую сторону ожидает «шоу отпетых мошенников».