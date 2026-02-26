Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому срок на завершение конфликта

Президент США Дональд Трамп дал месяц на завершение конфликта своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, потому что началась подготовка к выборам в Конгресс США, сообщил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Он добавил, что утечка этой информации говорит о том, что Трамп устал ждать.

Потому что его команда готовится к промежуточным выборам... Дожмут они Зеленского или нет, не знаю, не думаю, что Трамп будет сильно с ним бороться. Может, просто прекратит какие-то поддерживающие меры, — заявил он.

Член СВОП отметил, что в этой ситуации существует опасная ловушка. По его мнению, если в России тоже будут ждать, пока все разрешится, это не поможет делу. Наоборот, он считает, что чем активнее будут действия Москвы, тем сильнее будет давление на Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом выразил надежду на урегулирование конфликта с Россией до конца года. Трамп в ответ заявил, что противостояние длится слишком долго и предпочел бы закончить его в течение месяца.