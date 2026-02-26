Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил надежду на урегулирование конфликта с Россией до конца года, передает Axios. Трамп в ответ заявил, что противостояние длится слишком долго и предпочел бы закончить его в течение месяца.

Беседа стала первой после встречи в Давосе и продлилась 30 минут. Другие подробности диалога не раскрываются.

Ранее стало известно, что Трамп провел телефонные переговоры с Зеленским. Детали беседы и повестка переговоров пока не раскрываются.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: президенты РФ, США и Украины Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут собраться для диалога только для финализации договоренностей по конфликту. По его словам, смысла для встречи российского и украинского лидеров нет, пока Киев не изменит позицию.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что следующий этап трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и США может быть организован во Флориде. Парламентарий связал этот вариант с намерением американского президента оказать влияние на переговорный процесс.