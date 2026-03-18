«Мы выводим их из игры!»: Трамп привел новые детали противостояния с Ираном Трамп заявил, что США быстро выводят Иран из игры

США «быстро выводят из игры» Иран, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Однако хозяин Белого дома не уточнил, на чем основаны его выводы.

Мы быстро выводим их из игры! — отметил он.

Также стало известно, что в Белом доме не ожидали, что директор Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозеф Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке. Источник, близкий к ситуации, объяснил, что в связи с этим было принято решение нейтрализовать противника на политическом поле — в частности, советники Трампа начали открыто критиковать Кента.

До этого хозяин Белого дома заявил, что входящий в число наиболее вероятных претендентов на выдвижение от Демократической партии Соединенных Штатов на следующих президентских выборах губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не может быть главой государства из-за своей дислексии. После этого американский лидер начал оправдываться, что, конечно, очень спорно говорить такие «ужасные вещи».