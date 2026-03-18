18 марта 2026 в 17:07

«Мы выводим их из игры!»: Трамп привел новые детали противостояния с Ираном

Трамп заявил, что США быстро выводят Иран из игры

США «быстро выводят из игры» Иран, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Однако хозяин Белого дома не уточнил, на чем основаны его выводы.

Мы быстро выводим их из игры! — отметил он.

Также стало известно, что в Белом доме не ожидали, что директор Национального антитеррористического центра США (NCTC) Джозеф Кент объявит о своей отставке публично, оформив заявление на официальном правительственном бланке. Источник, близкий к ситуации, объяснил, что в связи с этим было принято решение нейтрализовать противника на политическом поле — в частности, советники Трампа начали открыто критиковать Кента.

До этого хозяин Белого дома заявил, что входящий в число наиболее вероятных претендентов на выдвижение от Демократической партии Соединенных Штатов на следующих президентских выборах губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не может быть главой государства из-за своей дислексии. После этого американский лидер начал оправдываться, что, конечно, очень спорно говорить такие «ужасные вещи».

«Виноват во всем»: Пономарев призвал уволить тренера ЦСКА Челестини
США покусились на ядерные материалы Ирана
Кто такой Андрей Свинцов: громкие заявления о Telegram, исключение из ЛДПР
Представители Франции оконфузились перед «вояжем» в Москву
Экс-игрок ЦСКА назвал причины разгромного поражения от «Краснодара»
Вдова Грачевского рассказала о личной жизни и увлечениях сына
В Госдуме высказались об исключении Свинцова из партии ЛДПР
В РПЦ ответили, нужно ли запретить продавать куличи до Пасхи
Захарова задала странам НАТО неудобный вопрос о вторжениях в Ирак и Ливию
«Самый страшный узел»: военэксперт ответил, ждать ли штурм Славянска
Послу РФ вручили в Молдавии странную бутылку и потребовали объяснений
Посол ответил на ситуацию с балериной Захаровой в Италии
Юрист ответил, могут ли коллекторы звонить родственникам должника
Веревка сгнила — и мальчик всплыл: педофилу дали 10 лет за убийство
Глава «Турпомощи» раскрыл цену войны на Ближнем Востоке для туристов
«Мы выводим их из игры!»: Трамп привел новые детали противостояния с Ираном
В США подскочили цены на бензин из-за Ирана
Вяльбе скоро покинет пост главы Федерации лыжных гонок России
Психолог рассказала о самом полезном формате весенних каникул
Врач опровергла преимущества тростникового сахара
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

