«Пример глупости и вранья»: Захарова ответила на слова Каллас об СВО

Глава евродипломатии Кая Каллас, которая обвиняет Россию в «эрозии» международного права из-за спецоперации на Украине, демонстрирует пример глупости и вранья, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, таким образом страны Запада пытаются снять с себя ответственность за грубые ошибки, совершенные ими на Ближнем Востоке.

Это очередной пример даже не двойных ценностей, не двойных стандартов, а просто глупости и вранья, и попытки снять с себя ответственность за последствия совершенных ими преступных ошибок во международных делах и сейчас, и вообще за весь исторический период. Расшатывание, как сказала Каллас, международной системы, это дело рук самих западников, — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что именно западные и в первую очередь европейские государства стояли у истоков украинского кризиса, а также грубо вторгались в дела других государств по всему миру вопреки нормам международного права.

Я рекомендую Кае Каллас не забывать, что она как глава так называемой евродипломатии несет ответственность за все действия и бездействия Евросоюза на внешнеполитическом треке — как те, которым она приложила руку сама, так и те, которые относятся к периоду до ее прихода, при Жозепе Борреле и ранее, — указала представитель МИД.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз обеспокоен из-за ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, ЕС не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но внимательно следит за происходящим и опасается глобального скачка цен на рынках.