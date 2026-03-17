В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вероятно, представляют собой худшую управленческую команду Брюсселя за последние десятилетия, считает испанская газета El Pais. Авторы издания указали на системные проблемы в их политическом курсе.

Авторы отмечают, что главу Еврокомиссии часто упрекают в «чрезмерном атлантизме» — излишней ориентации на США. В свою очередь Каллас критикуют за гипертрофированную сосредоточенность на России, что, по мнению журналистов, мешает ей адекватно оценивать другие вопросы. Генсек НАТО Марк Рютте попал под огонь за демонстративную лояльность президенту США Дональду Трампу на фоне ударов по Ирану.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что стремление Каллас развязать губительную для Европы войну против России выглядит опасным. По его словам, речь идет о призывах высокопоставленной чиновницы усилить санкционное давление на Москву.