Студент из Египта получил срок в России за интернет-посты В РФ экс-студента из Египта приговорили к четырем годам за пропаганду терроризма

Бывший студент Тамбовского государственного университета, который приехал из Египта, был приговорен к четырем годам колонии за пропаганду терроризма в интернете, передает ТАСС. Решение по делу вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Военный суд признал бывшего студента из Египта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичная пропаганда терроризма). Солиману назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу. У осужденного сохраняется право обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Ранее исследователь политических репрессий на Урале Олег Новоселов был арестован по обвинению в содействии террористической деятельности. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 июня.

Кроме того, уроженку Казахстана, обвиненную в подготовке теракта против генерала Министерства обороны РФ, приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии. В ходе расследования было установлено, что сбор информации она осуществляла по заданию сотрудников СБУ.