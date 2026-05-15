Группа людей пострадала при взрыве в результате атаки ВСУ под Белгородом В селе Солдатское Белгородской области при атаке БПЛА пострадали четыре человека

В Белгородской области в селе Солдатское Ракитянского округа в результате атаки беспилотника пострадали четыре мирных жителя. Они получили ранения при взрыве дрона.

В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения. Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода, — сказано в сообщении.

Пострадавшие были оперативно направлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Власти региона продолжают уточнять последствия атаки и фиксируют повреждения инфраструктуры.

Ранее ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Белгороде. Одной из первых пострадавших стала трехлетняя девочка. Позже стало известно, что число пострадавших после атаки украинского беспилотника в Белгороде достигло до девяти человек. В регионе продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и собирать сведения о состоянии пострадавших.

До этого врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.