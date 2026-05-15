15 мая 2026 в 20:46

Трехлетний ребенок попал под удар ВСУ в Белгороде

Атака БПЛА ВСУ на Белгород привела к ранению четырех человек

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Не менее четырех человек пострадали в Белгороде при обстреле многоквартирного дома со стороны ВСУ, заявил оперативный штаб региона в МАКСе. Среди раненых оказалась и трехлетняя девочка, уточняется в сообщении.

Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в селе Солова из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на легковую машину, в итоге ранения получили два человека.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские средства ПВО сбили два дрона, летевших в сторону столицы. На месте фрагментов работают сотрудники экстренных подразделений, добавил градоначальник.

Также глава администрации Шахтерска Александр Шатов сообщил, что удар украинских дронов по центру города в ДНР привел к ранению семи мирных жителей и уничтожению местного дома культуры. Один раненый осколками находится в критическом состоянии.

Регионы
Белгород
дети
атаки БПЛА
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
