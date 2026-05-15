Новая волна украинских БПЛА не смогла пробить противодроновый щит Москвы Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

Два беспилотника, направлявшихся к Москве, уничтожены российскими силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков ведут работу специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что из-за удара украинского дрона-камикадзе по селу Солова пострадали двое мирных граждан. Беспилотник нацелился на гражданскую машину, в итоге ранения получили два человека.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание школы в Васильевке, однако детонация не произошла. Экстренные подразделения прибыли к месту происшествия, уточнил руководитель региона.

Новость дополняется…

