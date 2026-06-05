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05 июня 2026 в 13:43

«Большая цифра»: Собянин раскрыл, сколько специалистов не хватает в Москве

Собянин заявил о нехватке около 400 тыс. специалистов в Москве

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Москва по-прежнему испытывает нехватку специалистов, при этом за последний год дефицит кадров сократился с 500 тыс. до 400 тыс. человек, заявил РБК мэр столицы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, проблемы с кадрами наблюдаются в большинстве регионов страны, особенно в крупных индустриальных центрах.

С кадрами проблемы в большинстве регионов страны, особенно таких индустриальных, крупных регионов. В Москве это особо видно, действительно, в прошлом году у нас дефицит составлял около полумиллиона человек. Сегодня это около 400 тыс. — тоже большая цифра, и косвенно мы видим по росту зарплат, он все равно не останавливается, — сказал Собянин.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевыми вызовами для российской экономики сегодня являются дефицит кадров и изменение структуры расходов бюджета. Кроме того, он отнес к ним жесткую денежно-кредитную политику.

До этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика столкнулась с четырьмя системными проблемами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса». К ним он отнес высокую ключевую ставку, растущую налоговую нагрузку, крепкий рубль и административные барьеры.

Москва
Сергей Собянин
дефицит кадров
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