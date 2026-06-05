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05 июня 2026 в 11:19

Раскрыты последствия атаки дрона на предприятие в Белгородской области

При ударе FPV-дрона ВСУ под Белгородом погиб мирный житель

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по промышленному предприятию в приграничном районе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере МАКС. Инцидент произошел на территории Краснояружского округа в поселке Отрадовский.

При атаке со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения. В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм. Выражаем соболезнования семье погибшего, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО сбили 19 дронов ВСУ над российскими регионами и Черным морем. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, перехват и уничтожение БПЛА происходили в период с 08:00 до 20:00 мск.

До этого стало известно, что мужчина пострадал в результате взрыва дрона ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области. FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Вознесеновка. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранения грудной клетки. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

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