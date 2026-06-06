Языковой нацизм: какие страны запрещают говорить по-русски — реакция РФ

6 июня в Организации Объединенных Наций отмечается День русского языка. Русский имеет статус одного из шести официальных языков ООН с момента ее основания. 16 лет спустя после установления памятной даты в ряде бывших советских республик идут процессы тотальной дерусификации, включая запреты на использование русского языка. Какие страны ввели самые жесткие ограничения для русскоговорящих граждан и почему ООН игнорируют эти дискриминационные процессы, читайте в материале NEWS.ru.

Как был установлен и как отмечается День русского языка

В 2010 году Департамент глобальных коммуникаций ООН инициировал введение дней, посвященных шести официальным языкам Организации: английскому, арабскому, испанскому, китайскому, русскому и французскому. День русского языка впервые отметили 6 июня 2010 года. Дата совпадает с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина, которого считают основоположником современного русского литературного языка.

Традиционно в этот день в ООН и ее отделениях проводятся лекции, культурные программы, выставки, посвященные русской истории и литературе. Акцент делается на информировании широкой общественности о вкладе русского языка в мировую культуру. В России и ряде других стран в этот день также проходят образовательные акции, литературные чтения и фестивали. Между тем после распада СССР ряд государств бывшего Союза начал официально вводить меры по так называемому укреплению национальных языков. Одновременно искусственно снижалась роль русского языка в общественной сфере, образовании и публичном пространстве. Со временем эти ограничения вылились в настоящую дискриминацию.

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Как притесняют русскоязычное население в Прибалтике

С 1990-х годов в странах Прибалтики были введены требования к знанию государственного языка для гражданства (в Эстонии и Латвии часть жителей остались негражданами). В сфере образовании проводилась постепенная замена русского языка на государственный. После 2022 года процессы ускорились: в Латвии к 2025 году все общественные школы перешли на латышский как основной язык обучения. Аналогичные шаги предприняты в Эстонии и Литве. Были введены также ограничения на российские СМИ и символику.

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас оправдывала эти действия тем, что от запрета русского языка якобы напрямую зависит безопасность страны. По ее словам, Россия может вторгнуться в любую из бывших республик СССР под предлогом защиты «русскоговорящего населения». Поэтому, объясняла Каллас, чем меньше в стране звучит русский язык, тем безопаснее.

Уже в 1990‑е и 2000‑е часть русских в странах Прибалтики официально превратили в «неграждан», рассказал заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов. Еще часть, по его словам, превратили во «второсортное меньшинство», а русский язык выдавливали из всех школ, СМИ и публичной сферы под предлогом «ликвидации последствий оккупации».

«На самом деле — это националистический проект: разрыв любых общих культурно-языковых связей с Россией и зачистка русской идентичности как политического фактора, — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru. — Для элит Прибалтики русский язык — не инструмент общения, а „канал влияния“, который нужно перекрыть любой ценой, даже за счет явных и огромных потерь в экономике, туризме и внутренней стабильности. Отсюда и термин „языковой геноцид“: целенаправленное лишение миллионов людей права учиться, работать и жить на родном языке вопреки их собственной воле и даже базовым обязательствам этих стран перед международными организациями».

По словам культуролога Анны Голубцовой, такая ситуация — это следствие целенаправленных действий в рамках информационной войны против сильной России. «На Западе русский язык воспринимается как угроза „мягкой силы“ РФ. И из-за этого страха ведется систематическая кампания», — считает эксперт.

Кая Каллас Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как все русское, включая язык, уничтожали на Украине

После 2014 года на Украине были приняты законы, усиливающие использование украинской мовы в образовании, СМИ, книгоиздании и культуре.

В частности, в январе 2022 года вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Ранее русский язык был лишен даже статуса регионального. Формально это происходило по решению местных органов власти. Впоследствии были введены квоты и требования к украинскому языку в школах, университетах и публичной сфере. Проводилось и проводится переименование топонимов и удаление памятников советского периода. А на улицах городов Украины появились «языковые патрули».

Еще с конца 1980‑х, как и в Прибалтике, на Украине запустили идеологическую связку «декоммунизация равно дерусификация», напомнил Панкратов. По его словам, это сопровождалось пересмотром гражданства, «языковыми инспекциями», урезанием русскоязычного образования и переводом госслужбы только на титульные языки.

«На Украине процесс шел волнами: сначала попытки ограничений, затем — принятие закона 2012 года, защищавшего региональные языки, и его отмена после 2014‑го, а затем — новая серия законов, фактически выталкивающих русский язык из образования, медиа, сервисной и государственной сферы. — рассказал политолог. — После 2022 года это оформлено уже откровенно как политический проект — „языковой суверенитет“ через прямой запрет русского в школах, культуре, топонимике».

Как с русским языком обстоят дела в других странах бывшего СССР

В Армении русский остается обязательным иностранным языком в школах, но в 2024 году внесены изменения, позволяющие выбирать другие иностранные языки в некоторых классах, что сокращает обязательные часы для изучения русского. Полностью русскоязычных школ для армянских детей нет, но сохраняются возможности для национальных меньшинств.

В других постсоветских странах, к примеру, в Узбекистане и Туркменистане, также происходило постепенное сокращение роли русского в образовании и госуправлении в пользу национальных языков, хотя темпы и глубина этих процессов различаются.

МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как РФ может восстановить справедливость в отношении русского языка

Россия постоянно поднимает тему защиты прав русскоязычных на международных площадках: в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и двусторонних переговорах. В 2026 году объявлено о подготовке иска в Международный суд ООН против балтийских государств по вопросам дискриминации русскоязычных.

ООН через свои структуры (Управление Верховного комиссара по правам человека, эксперты по меньшинствам) периодически выражает озабоченность по поводу языковых политик в различных странах, включая балтийские государства и Украину. Однако системных резолюций или принудительных мер, специально посвященных защите русскоязычных, не принималось.

Россия уже перестала ограничиваться ритуальными нотами протеста, подтвердил Панкратов. МИД выносит вопрос дискриминации русскоязычных на площадки СПЧ ООН, профильных комитетов и ЮНЕСКО, фиксируя в документах сам факт «языкового геноцида» и добиваясь юридической базы для будущих претензий.

«Внутри страны запущена полноценная государственная языковая политика: закон и основы по защите и продвижению русского языка, ограничение засилья заимствований и латиницы в публичном пространстве, целевые программы по поддержке русского языка за рубежом, — перечислил эксперт. — Дальше неизбежен переход к жесткой связке: отношение к русским и русскому языку — как один из критериев выстраивания политических и экономических отношений, вплоть до прямых ответных мер против наиболее русофобских режимов».

Как еще Россия может добиться уважения к русскому языку

Когда-то Советский Союз был в окружении врагов, относительно слаб, неразвит, ему многого не хватало, напомнил политолог Владимир Скачко. Но, по его словам, у СССР были «чудеснейшие смыслы, как то: бесплатное образование, медицина, всеобщее равенство в политике, в экономике». Эти смыслы были понятны большинству жителей Земли.

«СССР был непобедим. Союз распался, потому что сам перестал верить в свои маяки и ориентиры. Так вот, выиграть на всей планете борьбу за русский язык и за русское влияние Россия может, только предлагая некие новые смыслы, понятные мировому большинству, — сказал аналитик NEWS.ru. — Русский язык можно восстановить так, как он был востребован прежде естественным путем, когда СССР был светочем для мира. Тогда и русский язык был необходим, чтобы понимать, что говорят, зачем говорят, почему говорят. И все тянулись к русскому».

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