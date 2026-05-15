Латвия поплатилась за помощь ВСУ: как один дрон «взорвал» все правительство

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, вместе с ней ушло все правительство. Это произошло из-за разногласий в правящей коалиции. Они возникли на фоне скандала вокруг инцидентов с дронами ВСУ, которые прибалтийская республика беспрепятственно пропускает через свое воздушное пространство для ударов по России. Как помощь Украине расколола политические элиты Латвии, изменится ли теперь курс Риги и что это будет значить для РФ — в материале NEWS.ru.

Почему кабмин Латвии ушел в отставку

Силиня подала в отставку 14 мая, о чем сообщила журналистам на брифинге. Это повлекло за собой уход всего правительства. Тем не менее пока оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров — решение о нем могут принять уже 15 мая на парламентских консультациях.

«Я подаю в отставку, но не сдаюсь и не ухожу. Я и [партия] „Новое единство“ будем продолжать выполнять обещания, данные народу Латвии, всем, с кем мы защищали европейские ценности на Домской площади», — заявила Силиня.

По данным латвийского издания LSM, кабмин «фактически пал» еще 13-го числа, когда партнеры премьера по правящей коалиции — члены партии «Прогрессивные» — заявили о прекращении ее поддержки и призвали начать переговоры о созыве нового правительства. После этого другие члены коалиции — зеленые и «Союз фермеров» — признали нежизнеспособность кабинета Силини.

Кто виноват в правительственном кризисе в Латвии

Разногласия между членами коалиции начались после того, как в отставку подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он объявил об увольнении на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками — дроны ВСУ регулярно нарушают воздушное пространство страны и создают угрозу безопасности местных жителей.

Андрис Спрудс

Разговоры об отставке Спрудса пошли после того, как на прошлой неделе один из украинских БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне, спровоцировав пожар. Он следовал в составе группы беспилотников, главной целью которых были объекты инфраструктуры на Северо-Западе России.

Силиня заявляла, что отставка Спрудса якобы связана не только с БПЛА, но и с «более широкой ситуацией в оборонном секторе». На пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса, однако в коалиции эту кандидатуру не поддержали.

Директор центра международной и региональной политики Борис Кузнецов в беседе с NEWS.ru рассказал, что хорошо знает ушедшего в отставку Спрудса.

«Он не военный, а гражданский — достаточно интеллигентный и спокойный человек. Если честно, вряд ли кто-то справится лучше него на этом посту. Так что скоро начнутся внутрипартийные разборки», — предположил он.

Почему Мелнис не устроил Ригу

Райвис Мелнис — полковник Национальных вооруженных сил Латвии, получивший военное образование в Лондоне. В последнее время он активно работал на Украине, где изучал современные методы ведения боевых действий, включая применение беспилотных технологий.

Заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с NEWS.ru предположил, что правящая коалиция не поддержала назначение Мелниса из-за его тесных связей с Силиней: это кадровое решение закрепило бы личный контроль премьера над силовым блоком республики.

Райвис Мелнис

«Для „Прогрессивных“ это означало бы утрату влияния над ключевым министерством и превращение их в статистов, отвечающих за провалы — вроде недавней истории с украинскими дронами, залетевшими в латвийское воздушное пространство и ударившими по нефтебазе в Резекне», — пояснил политолог.

Как теперь изменится политика Латвии

Советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис заявил, что глава государства Эдгар Ринкевич пообещал не затягивать с формированием нового правительства. Ему предстоит провести консультации с предствителями всех фракций парламента — от них он хочет получить конкретные предложения и идеи относительно дальнейших действий, а также узнать их видение принципов работы будущего правительства.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что формирование нового кабмина Латвии вряд ли сильно повлияет на внешнеполитический курс страны. По словам Кузнецова, Рига не станет отказываться от пропуска украинских дронов через свое воздушное пространство.

С этим согласен и Панкратов. Он отмечает: антироссийская линия со ставкой на Украину — это не решение отдельно взятого премьер-министра, а давно сложившийся фундамент всей политической системы Латвии.

«Меняться, возможно, будет лишь форма. Не исключено, что сейчас будет еще больше коллективной ответственности, завязки на якобы „решения союзников“ и меньше персональных инициатив отдельных министров, которых потом удобно делать крайними. Что касается поддержки украинских атак БПЛА на РФ, Рига вряд ли „притормозит“ их по существу — речь может идти лишь о корректировке упаковки, и то лишь в риторике. Официально Латвия и дальше будет говорить о помощи Украине, избегая любых прямых признаний причастности к ударам по российской территории. То есть это будет не отказ от участия, а уход в более осторожный, бюрократически и юридически завуалированный режим», — заключил политолог.

